2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL,(DHA) Esenyurt’ta koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaya rağmen bazı minibüsler ayakta yolcu almaya devam ediyor. Polisler tıklım tıklım olan iki minibüsü...