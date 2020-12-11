2 gün önce kavga ettiği kişinin önünü kesip, tabancayla vurdu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da Cüneyt E. (40), 2 gün önce kavga ettiği Muhammet Ata’nın (28) önünü kesip, tabancayla ateş ederek ayağından ve kasığından yaraladı. Ata hastaneye kaldırılırken, Cüneyt E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Meydan Mahallesi 950 Sokak’ta meydana geldi. Şeker ürünleri satan Cüneyt E., iddiaya göre 2 gün önce kasap Muhammed Ata ile bilinmeyen nedenle kavga etti. Ata, bugün spor salonundan çıkıp evine gittiği sırada Cüneyt Ö., önünü kesip tabancayla 2 el ateş etti. Ayağından ve kasığından yaralanan Ata, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ata’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Cüneyt E. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

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