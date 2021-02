2 çocuk annesi eczacı teknisyeni, koronavirüsten öldü

Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan eczacı teknisyeni Sakine Kılıç (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kılıç’ın koronavirüse karşı tüm tedbirlere uyduğunu ve her gelen müşteriyi de bu konuda dikkatli olması için uyardığı belirtildi.

Gaziantep’te eczacı teknisyenliği yapan, 2 çocuk annesi Sakine Kılıç’ın yaklaşık 3 ay önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan ve ilaç tedavisi gören Kılıç, sağlık durumu ağırlaşınca özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Teknisyen Kılıç, yaklaşık 75 gündür tedavi gördüğü hastanede dün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını üzen Sakine Kılıç’ın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi.

‘TEDBİRLERİN DAHA DA KATI TUTULMASI GEREKİYOR’

Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, eczacıların tedbirleri daha katı halde tutması gerektiğini söyledi. Eczacı teknisyeni olan Sakine Kılıç’ın ölümünden büyük züntü duyduklarını anlatan İrfan Demirci, şöyle konuştu:

“Bir eczanede çalışan arkadaşımızı daha kaybettik. 75 gün önce koronavirüse yakalanıp hastanede yattı. Bu süre içerisinde entübe olup atlattı, sonrasında tekrar entübe oldu. Pazar günü de kendisini kaybettik. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Neredeyse haftanın birkaç gününde bir eczacı ya da çalışanı arkadaşımızı kaybediyoruz. Yalnızca üzülenin kaybı değil, hepimizi üzüyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, her akşam yaklaşık 100 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bunun dışında eczane içerisinde kaybettiklerimiz bizi daha da fazla üzüp derinden etkiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 45 eczacı meslektaşımızı 20’ye yakın ise eczane çalışanı arkadaşımızı kaybettik. Türkiye’deki sağlık çalışanlarına gruplar haline baktığımız zaman en fazla can kaybı hekimlerde görülüyor. Hekimlerden sonra eczacılar ve eczane çalışanları vefat ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Eczane alanlarının daha dar olması ve çalışma koşullarının bitişik ve yakın olmasından dolayı bir etkileşim oluyor. Eczacı meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Öncesinde almış oldukları önlemlerin daha da katı olması gerekiyor. Sağlık çalışanları olarak aşımızı olduk. Önlemlerimizi en sıkı şekilde en katı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor, çünkü dar bir alanda çalışılıyor. Dışarıdan her gün eczanelere ciddi sayıda insan giriyor. Bu anlamda bizim de kendimizi korumayla ilgili konuları arttırmak gerekiyor. Aşı olmakla hiçbir şey bitmedi. Yalnızca geçici süre koruma kalkanımız biraz güçlendi. Dün Sakine arkadaşımızın kaybından dolayı gerçekten çok üzüldük. Bu ölümlerin artık son olmasını diliyoruz.”

Öte yandan Sakine Kılıç’ın mesai arkadaşı eczacı Simru Hazal Civan ise çalışma arkadaşının koronavirüse karşı tüm tedbirlere uyduğunu ve her gelen müşteriyi de bu konuda dikkatli olması için uyardığını ifade ederek, “Bu kadar dikkatli olmasına rağmen koronavirüse yakalanan arkadaşımızın ölümüyle büyük üzüntü yaşadık” dedi.

