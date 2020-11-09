2 bin yıllık eserleri satmak isterken yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Nurhak ilçesinde tarihi eser satmaya çalışan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, 29’u 2 bin yıl öncesine ait toplam 47 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak’ın Kullar Mahallesi’nde, G.H.’nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, öğle saatlerinde G.H.’nin otomobilini durdurdu. Araçta yapılan aramada, 35 sikke, 2 yüzük, 10 çeşit obje olmak üzere toplam 47 parça tarihi eser ele geçirilirken, G.H. gözaltına alındı. Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenilen eserlerden 29’unun Roma dönemine, 18’inin ise farklı dönemlere ait olduğu değerlendiriliyor.

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