2 bin 400 grostonluk gemi, parça parça kesilip su altından çıkartılıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) – RUSYA’dan KKTC’ye giderken Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında kayalıklara çarparak yan yatan, yakıt sızdırması nedeniyle Kekova Körfezi dışına çıkarılıp kaderine terk edilen Kamboçya bandıralı kuru yük gemisi, 10 yıl sonra dalgıçlar tarafından parça parça kesilerek su altından çıkartılmaya başlandı.

Rusya’nın Yeisk Limanı’ndan 2011 yılı Kasım ayında KKTC’nin Gazimağusa Limanı’na giden Kamboçya bandıralı, 2 bin 400 grostonluk ‘Zorbey’ adlı kuru yük gemisi, Demre’nin Üçağız köyü açıklarında kayalıklara çarptı. Makine dairesi hasar gören 301 bin 970 ton buğday yüklü gemi, yan yattı. Su almaya başlayan gemide bulunan 2’si kadın 15 mürettebat, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kazanın ardından yakıt sızıntısı nedeniyle Antalya Liman Başkanlığı’ndan gönderilen bir römorköre bağlanıp Kekova Körfezi’nin dışına çekilen gemi, zamanla suya gömülüp battı.

PARÇA PARÇA KESİLİP ÇIKARTILIYOR

O günden bu yana kaderine terk edilen geminin parça parça kesilerek su altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Endüstriyel dalgıçların sualtı metal kesme makineleriyle parçalara ayırıp, vinçlerle su üstüne çektikleri metal yığınları, motorlu dubalara yüklenerek limana çekiliyor. Pas tutmuş ve çürümüş gemi parçalarının devasa büyüklükleri ise dikkat çekiyor. Geminin tamamen parçalanıp karaya çıkartılma çalışmalarının 2-3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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