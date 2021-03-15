2 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti/ Ek fotoğraflar

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İllere göre vaka haritası güncellendi
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" notu ile paylaştığı haritaya göre; 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon, Kilis, Konya ve Edirne oldu. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olarak görüldü.
‘Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama’
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs aşısından sonra antikor testi yaptırmanın bilim dışı ve gereksiz bir uygulama olduğunu söyledi. Savaşçı, "Sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım" dedi.
Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptılar
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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta çaldıkları motosikletle başka bir motosiklet çalan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ağcalı Mahallesi'nde oturan Serdal A. (24), 4 Mart sabahı,...