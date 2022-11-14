2 arkadaşının göndere çekerken şehit olduğu bayrağa, 48 yıl sonra selam durdu

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞLI Kıbrıs Gazisi Hacı Ahmet Tekce, 48 yıl sonra Barış Harekatı’nda Rum bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çekerken gözlerinin önünde 2 arkadaşının şehit olduğu Girne Kalesi’ne gitti. Duygusal anlar yaşayan Tekce, şimdi yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının da dalgalandığı Türk bayrağına selam durup, “Bu bayraklarımız burada sonsuza kadar dalgalanacak ve o 2 arkadaşımız sonsuza kadar anılacaktır” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KKTC’deki Tatlısu Belediyesi’nin ‘Kıbrıs hatıraları yerinde canlanıyor’ projesi ile 27 Kıbrıs Gazisini, 48 yıl sonra adaya götürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye önünden uğurladığı gazilerin 48 yıl sonra Kıbrıs’a giderek anılarını hatırlayıp yaşamaları için projeyi hazırladıklarını ve daha önce de bir grubu Kıbrıs’a gönderdiklerini söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Deneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ise Hayrettin Güngör’e teşekkür ederek savaştıkları yere 48 yıl sonra gitmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eti. Hava yolu ile gittikleri KKTC’de Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan tarafından karşılanan gaziler, ilk olarak Sahabe Hz. Ömer Türbesi’ni ziyaret etti. Gaziler daha sonra Girne Kalesi’ne geçti. Rumların elinden savaşarak aldıkları kaleyi 48 yıl sonra gezen gaziler, duygusal anlar yaşadı. Grupta bulunan gazilerden Hacı Ahmet Tekce, kalede yan yana dalgalanan Türk ve KKTC bayraklarını görünce selam durdu.

‘CENAZELERİNİ 2 GÜN ALAMADIK’

Harekattan sonra KKTC’de 13 ay kaldığını belirten Hacı Ahmet Tekce, selam durduğu Türk bayrağını 48 yıl önce Amasyalı ve Çorumlu arkadaşının göndere çektiğini ve her iki silah arkadaşının bu sırada şehit olduğunu söyledi. Bolu’da komando olarak vatani görevini yaparken katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı’nda uçaktan paraşütle Lefkoşa’ya atladıklarını, savaşarak Girne’ye ulaştıklarını anlatan Hacı Ahmet Tekce, şöyle konuştu:

“Bölük olarak Girne’nin içerisine girdik. Kaleye ulaştığımızda burada Rumların bayrağı dalgalanıyor. Her tarafta Rum askeri vardı ve biz taarruza geçtik. Girne Kalesi’ne yaklaştık, Rumların bayrağı dalgalanıyor. Biz yan taraftan pusu attık, 2 arkadaşımız da Rumların bayrağını indirdi. Arkadaşlarım Rum bayrağını indirip bizim bayrağımızı göndere çektiği sırada ateş açıldı. 2 arkadaşımız da vuruldu. Bayrağımız dalgalandı ancak arkadaşlarımızı alamadık. 2 arkadaşımız Rum bayrağını indirip Türk bayrağını çekerken şehit oldu ve cenazelerini çatışmalardan dolayı 2 gün alamadık. 48 yıl sonra buraya geldim ve arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz burayı yeniden gördüm. Bu bayraklarımız burada sonsuza kadar dalgalanacak ve o 2 arkadaşımız sonsuza kadar anılacaktır.”

‘ONLARA NE KADAR MİNNET VE ŞÜKRAN DUYSAK AZDIR’

Girne Kalesi’ni gezdikten sonra Karaoğlanoğlu ve Boğazhan şehitliklerini ziyaret eden gaziler, burada dua ettikten sonra KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile buluştu. Tatlısu Belediyesi’ni de ziyaret eden gaziler, burada belediye başkanı Hayri Orçan ile bir araya geldi. Hayri Orçan, Tatlısu Belediyesi olarak KKTC’de 7’nci gazi kafilesini ağırladıklarını ve savaştan sonra gelemeyen Kıbrıs gazilerini misafir etmeye devam edeceklerini belirterek, “48 yıl önce burada olan ve bize bu vatanı emanet eden hem onur hem de gurur verici bir durum, çok mutlu olduk. Onların varlığı bizim için çok önemli çünkü bugün bu vatanda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu onlara borçluyuz, tüm gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Onlara ne kadar minnet ve şükran duysak azdır, diye düşünüyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e de bu projede bize destek olduğu için özellikle teşekkür ediyorum, bize bu mutluluğu yaşattılar” diye konuştu. (DHA)

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