2 ailenin silahlı kavgasında 4 yaşındaki Kader, başından vuruldu

Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA) -SAKARYA’nın Erenler ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 yaşındaki Kader Aylan başından vurularak, ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı, Erenler Küpçüler Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların ateşlediği silahların arasında kalan Kader Aylan, başından vuruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kader Aylan’ı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Küçük kızın yakınları hastaneye akın edince, polis ekipleri acil girişi ile çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kader Aylan’ın yaralanmasına neden olan silahı ateşleyenin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Tedavi altındaki Kader Aylan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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