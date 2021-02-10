2. Abdülhamid için türbesinde kuran okundu  

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde salgın döneminde vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yönelik birçok desteği hayata geçirdik. Bu destekler ile...