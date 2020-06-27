Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Liseye Geçiş Sınavı(LGS) de olduğu gibi koronavirüs salgını şartlarında yapılacak.

Salgın koşullarında sınava evlerinde hazırlanan 2 milyon 433 bin 219 aday 27- 28 Haziran günlerinde (bugün ve yarın) geleceklerine yön

verecek olan üniversiteye gidebilmek için ter dökecek. Bu yıl evde YKS’ye hazırlanan öğrenciler bir yandan sınav kaygılarını yenmek, diğer yandan da salgın endişelerinden kurtulmak için mücadele ettiler.

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı dolayısıyla sınavların güvenlikli bir ortamda yapılması için bugün ve yarın yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pandemi dolayısıyla okullarında ve dershanelerinde sınava hazırlanma olanağı bulamayan öğrenciler evlerinde hazırlandılar. Bu

da çocuklarda ister istemez bir baskı, kaygı, stres ve kendine güvensizlik duygusu oluşturdu. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım, tamam bu sınavlar hayat memat meselesi ama hiçbir şeyin sonu değil. Sınavlar hayatımıza hükmetmemeli, sınava olduğu değeri vermeliyiz.

Sınav konusunda uzmanların şu önerilerine dikkat edersek mutlaka başarıya ulaşabiliriz. Şimdi bu önerileri şöyle bir sıralayalım.

SINAV GÜNÜ TÜYOLARI

1- Sınav günü iyi bir kahvaltı yapın. Enerji verecek ve zindelik sağlayacaktır.

2- Sınava gireceğiniz okula mümkün olduğu kadar erken gidin. Çünkü geç kalma endişesi sizi olumsuz yönde etkileyecektir. Riskleri göz

önünde tutun. Binanın etrafında kısa

bir yürüyüş yapın.

3- Sınav kâğıdı gelmeden içinizdeki pozitif sese ağırlık verin. “Yapabilirim”, “Yapacağım”, “Yeterliyim”

cümlelerini tekrar edin.

4- Gözlerinizi kapatıp kendinizi mutlu ve güvenli bir yerde hayal

edin. Bu zihinsel resim sınav zamanında ve kaygılandığınızda çok işinize yarayacaktır. Derin nefes alıp verin. Ayrıca kollarınızı yukarı ve yana

doğru gerip esnetmenin de rahatlamanıza faydası olacaktır.

4- Sınav salonunda biri öksürürse, hapşırırsa panik olmayın, kaygı duymayın. Eskiden de öksürenler,

hapşıranlar oluyordu. Salonda sizin güvenliğinizi sağlayan görevliler

var. Endişelenmeyin, sınava odaklanın. Panik olmaya başlarsanız bir

kutu hayal edin. Kaygınızı daha sonra analiz edeceğinizi düşünerek bu

kutunun içine kapatın. Sonra da sınav kâğıdına geri dönün. Bilmediğiniz soruyu işaretleyip geçin. Sonra

geriye dönüp bakabilirsiniz. Devam

etmek önemlidir.

5- Bedensel olarak kendinizi rahat hissetmek için ellerinizi kavuşturup kendinize sarılabilirsiniz. “İyi gidiyorsun!” diyerek sınava devam

edebilirsiniz.

6- Sınavın sadece belli bir süre olduğunu ve sürekli sınav ortamında

kalmayacağınızı unutmayın. Sınavın bir süre sonra biteceğini ve hayat çizginizin sadece bir bölümü, parçası olduğunu kendinize sık sık hatırlatın.

Çocuklar sınav sonuçları tek ölçüt olamaz. Hayatta hiçbir şey sizlerden daha önemli ve değerli değildir. Sonuç ne olursa olsun bizler

anne ve babalar olarak her zaman yanınızdayız. Kendinize olan güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü kendinize güvenirseniz altından

kalkamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepinize başarı ve bol şanslar diliyorum.