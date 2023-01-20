1’inci sınıf öğrencisi, yolda düşürdüğü karnesini belediye başkanının paylaşımı ile buldu

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1’inci sınıf öğrencisinin kaybettiği karne ilçe protokolünü harekete geçirdi. Belediye binasına gelen bir kişi tarafından yolda bulunan karne Belediye Başkanı Alper Taban’a teslim edildi. Taban’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Hepsi ‘Çok iyi’li karnenin sahibini arıyoruz. İlk karne heyecanından olsa gerek Aziz Kutay yavrumuz karnesini düşürmüş. Karnesi belediyemizde. Gelip alabilir” paylaşımı ile kayıp karne sahibine ulaştırıldı.

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken İnegöl’de 1’inci sınıf öğrencisinin kaybettiği karne Belediye Başkanının gündeminde yer aldı. Eğitimci antrenör Özden Suvat, Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etmek için belediye binasına gelirken yere düşmüş bir karne buldu. Suvat’ın karneyi teslim ettiği Alper Taban sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, “Hepsi ‘Çok iyi’li karnenin sahibini arıyoruz. İlk karne heyecanından olsa gerek Aziz Kutay yavrumuz karnesini düşürmüş. Karnesi belediyemizde. Gelip alabilir” diyerek çağrıda bulundu.

YERE DÜŞEN KARNE YENİLENDİ

Başkan Alper Taban’ın yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Müdürlüğü de yeni karneyi hazırladı. Aziz Kutay, yeni karnesine kavuşurken, Başkan Alper Taban, “Eski karne yenilendi. Aziz Kutay yavrumuza teslim edildi” paylaşımı yaptı. (DHA)

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