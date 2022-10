1’inci Kuymak Festivali’nde 5 bin kişiye kuymak ikram edildi 

- Reklam -

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Trabzonlular Derneği iş birliğiyle 1’inci Kuymak Festivali düzenlendi. Etlinliğe, Trabzonlusundan Rizelisine, İstanbullusundan İzmirlisine kadar herkes yoğun ilgi gösterdi. Bir araya gelen kuymak ustaları, 5 bin kişilik kuymak pişirdi. Festivale gelenler kuymağa doydu.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde dün düzenlenen 1’inci Kuymak Festivali’ne yoğun ilgi oldu. Festivalde, Trabzon’un meşhur tadı olarak bilinen kuymak, 5 bin kişiye pişirilerek dağıtıldı. Ustalar tarafından pişirilen kuymağın tadına bakmak isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Kuymak ustası Adnan Paşalı, 2012’den beri kuymak yapıyorum. Bu tür organizasyonlara katılarak vatandaşımıza kuymak yapıyorum. Bugün de burada Karadeniz Kültürümüzü, halkımızı, mutfak lezzetlerimizi Sultangazi’dekilerle buluşturmak istediler. Bunun için teşekkür ediyorum” dedi. Festivalde, mısır unundan, telli peynire, Trabzon ekmeğinden, mısır ununa birçok ürün yer aldı. Kemençenin de çaldığı alanda horon oynandı.

“TEREYAĞ TRABZON’DAN, PEYNİR RİZE’DEN”

Adnan Paşalı, “Mıhlamam mı, kuymak mı diye sorarsanız, adı mıhlama soyadı ise kuymak. Ham maddesi; mısır, anası tereyağı, babası peynirdir. Biz bunun tadını tutturmak için senelerce deneme yaptık. Bugün burada 2 kazan kuymak yapacağız. 5 bin kişi de tadına bakacak. Yapılan malzeme ise çok önemlidir. Kuymağın yağı Trabzon’dan peyniri ise Rize’den geldi” dedi.

SULTANGAZI BELEDIYESI VE SULTANGAZI TRABZONLULAR DERNEGI ISBIRLIGIYLE 1’INCI KUYMAK FESTIVALI DUZENLENDI. ETLINLIGE; TRABZONLUSUNDAN RIZELISINE, ISTANBULLUSUNDAN IZMIRLISINE KADAR HERKES YOGUN ILGI GOSTERDI. BIR ARAYA GELEN KUYMAK USTALARI, 5 BIN KISILIK KUYMAK PISIRDI. FESTIVALE GELENLER KUYMAGA DOYDU. (ISTANBUL- DHA) SULTANGAZI BELEDIYESI VE SULTANGAZI TRABZONLULAR DERNEGI ISBIRLIGIYLE 1’INCI KUYMAK FESTIVALI DUZENLENDI. ETLINLIGE; TRABZONLUSUNDAN RIZELISINE, ISTANBULLUSUNDAN IZMIRLISINE KADAR HERKES YOGUN ILGI GOSTERDI. BIR ARAYA GELEN KUYMAK USTALARI, 5 BIN KISILIK KUYMAK PISIRDI. FESTIVALE GELENLER KUYMAGA DOYDU. (ISTANBUL- DHA)



“BİZ TRABZON’U, TRABZONSPOR’DAN TANIYORDUK”

Programa katılan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, “Biz Trabzon’u, Trabzonspor’dan tanıyorduk. Trabzon’u tarihinden tanıyoruz. Trabzon’u tarihi süreçteki Selçuklu ve Osmanlı Devletine ev sahipliğindeki rolünden tanıyoruz. Kanuni Sultan Selim’i, Yavuz Sultan Selim’i yetiştiren ve ev sahipliği yapan şehirden bahsediyoruz. Balığın, kuymağın adresinden bahsediyoruz” dedi.

“TÜM İMKÂNLARI ORTAYA KOYDUK”

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, “Sultangazi Belediyesi olarak bizler ilçemizde faaliyet gösteren yöre derneklerine her yıl olduğu gibi bu yılda festival düzenliyoruz. Bugünde Sultangazi Trabzonlular Derneğinin her gününde de bir anlamı var. Kuymak Festivali olarak başladı. Sultangazi’de yaşayan tüm komşularımızla Karadenizlilerle bugün beraberiz. Burada belediye bütün imkânlarını ortaya koyarak dernek başkanlarımızla çalışarak bu hizmeti halkımıza sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“İZMİRLİYİM BEN DE KUYMAK YAPMAYI ÖĞRENDİM”

İzmirli olmasına rağmen Karadeniz kültürünü çok sevdiğini belirten Bahar Ertuğ ise “Kuymak yapmayı öğrendim. Evde kendi kendime de yapıyorum. Tadını çok seviyoruz. Burada da sıraya girdim, kuymağımı aldım. Tadı çok güzel” ifadelerini kullandı.

Trabzonlu olan Nejla Karakuş da “Festival çok güzel. Resmen Trabzon kültürü burada can bulmuş. E tabii biliyorsunuz bize her yer Trabzon. Çocuklarım ve ben kuymağı çok seviyoruz. Sırf onun tadına bakmak için buraya geldik” dedi.

- Reklam -