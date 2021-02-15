1996 model Mercedes-Benz E230 mahkemeden satılacak

Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açık artırma ilanı ile 1996 model Mercedes-Benz E230 marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“78SP495 Plakalı , 1996 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E230 Tipli , 11197002009891 Motor No’lu , WDB2100371A042485 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 150HP, Motor Hacmi 2295cm3, Rengi Mavi, Araç Donanım Ozellikleri: Sunroof , 78 SP 495 plakalı WDB2100371a042485 Şasi numaralı, Mercedes Benz marka 1996 model yılı, E230 Kompressor, Benzin &LPG anahtarı mevcut, 4 kapılı, otomatik şanzıman cinsi, 150HP, sedan kasa tipli, 2295cc motor hacimli, lacivert (mavi) renklidir. “
1.İhale Tarihi : 29/03/2021
2.İhale Tarihi : 29/04/2021
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