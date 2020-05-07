“Cumhuriyet mekteplerinde yetişen 923 çocuğu büyüdüğü zaman 950 ya 960 ta Türkiye üzerinde hiçbir Asyalılık lekesi olmıyan bambaşka bir insanlığın vatanı olacaktır”.

23 Nisan 1930 tarihli Milliyet gazetesindeki yazısında Falih Rıfkı (Atay) 1923 yılında doğan bir çocuğun bu yıl ilk okula başlayacağını söylüyor. Bu çocuk Arap harfleri görmeyecek; fes, kavuk, rahle görmeyecek; padişah, halife, şeyh gibi kelimeler duymayacaktır.

Yazar için önemli olan bu çocuğun terbiyesidir. Bu çocuğu kim terbiye edecek?

Falih Rıfkı hiçbir şekilde ailelere güvenmiyor. Onların Asyalı oluşları bu körpe çocukları iyi şekilde eğitmelerine engeldir. Asyalıdan kastın “Asyalı kafası” olduğu açıktır. Yani “Şark zihniyeti”. Aileler bu çocukların eğitimi için yeterli donanıma sahip olmadıklarına göre geriye tek çare devlet mektepleri kalıyor. Çocuklar ailelerinden alınmalı ve bu modern mekteplerde modern bir anlayışla yetiştirilmelidir.

“Yer yüzünde hiçbir zaman bugün bizde olduğu kadar, çocuk terbiyesinin devlet ve rejim müesseselerinin kontrolü lâzım olmamıştır. Anaların yüzde ellisi Asyalı babaların ona yakını yahut ayrı Asyalı olan memlekette aile terbiyesinin rejim müesseselerinden üstün olduğu söylenemez. Bu ilmi 923 kızları bizim mekteplerimizde öğrenecektir”

Falih Rıfkı, Asyalı kafanın evlerde çocukları zehirleyeceğinden 923 neslinin heder olacağından korkmaktadır. Bunun için sadece mektepler açmak bile yeterli değil, çocuk cemiyetleri açılmalı, çocuk edebiyatı geliştirilmelidir: Ama muhakkak çocuklar ev havasının zehrinden uzak tutulmalıdır:

“Mekteplerden başka, çocuk cemiyetleri, çocuk edebiyatı, çocukları mümkün olduğu kadar EV HAVASININ ZEHRİNDEN MASUN TUTACAK her teşekkülü takviye etmeliyiz”.

Yazar açıkça, bu çocukları okula gönderin de sizin bu çocukları Asyalı fikirlerinizle zehirlemenizden kurtaralım diyor. Öyle ya çocuklar o anne-babanın değil, kendisinin. Kendisi de onlar için neyin daha doğru olacağını çok iyi biliyor!

1930’lu yıllar İtalya’da Mussolini, Almanya’da Hitler, Rusya’da Stalin’in büyük hayallerle yeni birer devlet inşa etmeye çalıştığı yıllardır. Devlet her şeye müdahale etmeli ve sağlam bir nesil, üstün bir ırk yetiştirilmesini sağlamalıdır. Temel mantık budur. Yahudiler üstün ırkı bozdukları için Almanya’da kıyıma uğratılır. Rusya’da rejime tam bir sadakat göstermeyen aydınlar, özellikle Türk aydınlar idam edilir. Okullarda çocuklara “Din afyondur” tezi sistematik olarak enjekte edilir. Okul bilim öğretmek için değil ideoloji aşılamak için açılmış gibidir. Özellikle Rus olmayan halklar için.

2003 yılında Kazakistan’da anlatmışlardı: Sovyet döneminde okulda öğretmen çocuklara Allah’ın olmadığını anlatıyor. Çocuk eve gelip şeşesine (nenesine) soruyor. -Şeşe, sen bize Allah var diyorsun ama okulda öğretmenim Allah yok diyor. Allah var mı, yok mu? Çocuğun şeşesi diyor ki: -Oğlum Allah var, bunu bil. Ama sen yine de öğretmenine hiçbir şey söyleme. Tam da bizim yazarın dediği zehirli hava.

İşte dünyanın böyle bir atmosferi soluduğu bir devirde Türkiye de az veya çok bundan etkilenecek ve yeni rejimi, inkılapları yerleştirmek için çaba harcayacaktır. Bütün korku eski rejimin tekrar gelmesidir.

Ancak işin garibi Falih Rıfkı’nın kehanette bulunduğu 1950 yılında CHP iktidardan uzaklaşacak; 1960’da ise 29 Mayıs ihtilali yaşanacaktır.

Burada ele alınan bir gazete yazarının görüşüdür. Partinin veya devletin böyle düşündüğü anlamına tabii ki gelmez. Ama Milliyet gibi bir gazetede böyle bir yazının çıkmış olması da genel kabule uygun olduğu şeklinde değerlendirilebilir.