1922 Kan ve Kül, Gökçe Doğan’ın yeni çıkan romanı. 1922 İzmir Yangını. Kan ve kül de bu yangına ilişkin.Gökçe Doğan aslında bir tarihçi. 10 yıl önce DTCF’de benim lisans ve yüksek lisans öğrencim oldu. Zorba olan soyadı, kıymetli öğrencilerimizden Semih Doğan ile evlendikten sonra Doğan’a dönüştü. Önce dershane ve tercüme bürolarında çalışan bu çalışkan iki tarihçi sonunda Bursa’da SAPİENS Yayınevi’ni kurdular ve kitap yayınlamaya başladılar.

Semih Doğan, Bursa’da İki Zaman isimli değerli çalışmasını yayınevinin ilk eseri olarak yayınladı. Gökçe Doğan’ın yayınladığı 1922 Kan ve Kül ise Sapiens Yayınevi’nin 20. Kitabı olarak raflarda yerini aldı.



25 Ekim’de Ankara’da 1922 Kan ve Kül kitabının tanıtım toplantısı yapıldı. Kızılay’da bir Kafe’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına pandemi sebebiyle ben fiilen katılamadım. Ama gönlümüz onlarla birlikte oldu. Doğan çifti tanıtım toplantısına gelemeyeceğimi duyunca kendileri kalkıp ofisime kadar geldiler ve kitaplarını takdim ettiler. Bu bir hafta içerisinde kitabı inceleme imkânına böylece kavuşmuş oldum.



1922 Kan ve Kül, konusu tarihi bir olay olmakla birlikte tamamen kurgu bir roman. Gerçek olan kısmı ise Gökçe Doğan’ın dedesi Mehmet Galip Zorba’nın Merhum İsmet İnönü’nün uzun yıllar yakın korumalığını yapmış olması. Kurgu romandaki ismiyle Azra’nın elinde bu yakın koruma tarafından tutulmuş olan iki ciltlik hatıra defteri bulunmaktadır. Bu hatıra defterinde şifrelenmiş olarak yazılı bir belgeyi Yükselen Haç Tarikatı ve İngiliz Gizli Servisi M16 farklı amaçlarla ele geçirmeye çalışmaktadır.

İsmet İnönü



Gökçe Doğan bu macera dolu serüveni aktarırken oldukça edebi olmakla birlikte zorlama olmayan bir dil kullanmış: “Boğazımda sıkışan çığlık dolu nefes çıkmayı akıl ettiğinde artık çok geçti. Demir gibi parmaklar dudaklarımı mühürlemiş, sıkıca ağzımı kapatmıştı”…. “Yüzüme yayılmış zafer dolu gülümsemeyle, çölde su bulmuş bir bedevînin mutluluğunu hissederek caddeye fırladım”.

Romanın bir yerinde Yılmaz Arslan adıyla ben de sahneye çıkmış ve okunamayan bir Kûfî yazının okunmasında yardımcı olmuşum. Gökçe’nin beni sahneye çıkarırken yaptığı tanıtım ise benim için son derece değerli:



“Yılmaz Hoca okul içinde ve dışında bir çeşit efsaneydi. Derslerinden geçmek insanüstü bir çalışmayı gerektirirdi. Derslerine geç kalmaya veya ders sırasında konuşmaya, verdiği ödevleri yapmamaya asla cesaret edilemezdi. Saygısızlık olarak nitelendirdiği davranışlardan birinin sergilenmesi durumunda asla bağırmazdı, kaba sözler sarf etmezdi ama tuhaf bir şekilde, ya bakışlarıyla ya da zarafetle seçtiği sözcüklerle karşısındakini yerin dibine sokardı. Kendi üslubunca azarlamakta olduğu öğrenciye, yaşı kaç olursa olsun siz diye hitap ederdi ve seviyesiz tartışmalara alışık olan öğrencinin beyni, hocanın kullandığı dili algılayamazdı bile”.



1922 Kan ve Kül, romanı bir tarihçinin kaleminden çıkmış olmakla birlikte edebi bakımdan belli bir seviyenin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Metin tashihini yapan Semih Doğan’ın bizce çok iyi bilinen dikkati sayesinde romanda hiç yazım yanlışı yok gibi. Eser maceranın bir yerinde bitiyor ve okuyucuyu ikinci cildin basılmasını bekleyecek. Umarız ikinci cilt de aynı başarıyı gösterecektir.



1922 Kan ve Kül, şu anda atama bekleyen 28.000 tarih öğretmeni adayı için de bir çıkış noktası olabilir. Karı-koca iki tarihçi bu mesleğin yan dallarında da başarılı olunabileceğinin güzel bir örneğini vermiş oldular. Türk Tarihi gibi zengin bir hazine içerisinden yüzlerce, hatta binlerce roman ve tiyatro eseri yazılabilir. Dizi film senaryosu hazırlanabilir. Bunu Gökçe Zorba yapabiliyorsa pekâlâ başka tarihçiler de yapabilir. Yapmalılar da. Hem kendileri için hem de milli tarihimiz ve edebiyatımız için.

1922 Kan ve Kül romanını, ikiz bebeklerini büyütürken yayınlama başarısını gösteren kıymetli öğrencimiz, meslektaşım Gökçe Doğan’ı ve eşi Semih Doğan’ı tebrik ediyor, hayırlı, uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum.