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Ana Sayfa Video Haber 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor
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Güncel Haberler
3 yıl akciğerine yapışan kemikle yaşadı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ayşe Ekinci'nin (59) soluk borusuna, çorba içerken kaçan kemik, akciğerine saplandı.
Kapadokya’da mağarada çamur banyosu
Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da çamur banyosu yapılan kayadan oyma mağaralara, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
Emlak, otomotiv, beyaz eşya hepsi de alarm veriyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.
Tango iki kişiliktir
Geçtiğimiz Temmuz 2019’da Rusya dışişleri bakanı Lavrov, Moskova’da bir gazeteye verdiği röportajda, ABD’ye açık bir mesaj verdi.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
Okan Buruk: Fenerbahçe maçı kötü başlangıcı silmek için önemli bir hedef
Süper Lig’in 2’nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bu Haberler Kaçmaz
Basın kartı gönüllerde “sarı” Olmaya devam ediyor
Başbakanlık'a bağlı olan ve Sarı Basın Kartı’nın verildiği Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na devredildi.
Hükümet ve Memurlar Zam Konusunda Anlaşamadı
Ankara'da memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle önce iş bıraktı daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan atma eylemi yaptı.
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