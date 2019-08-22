1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor

31 Mart yerel seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklamak için sokaklara çıktığında, 23 Haziran’da cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a onun atadığı Binali Yıldırım’a 806 bin 415 tarihi fark attığında, “Bu adam Erdoğan’a rakip olur” demiştim.