1915 Çanakkale Köprüsü yolunda sona yaklaşıldı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’ne 53’üncü tabliye bloğunun montajı yapıldı. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliyelerin yarıdan fazlasının montajıyla birlikte, araçların geçeceği köprü yolunun tamamlanmasına çok az kaldı.

Kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yılını simgelediği gibi dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Aradan geçen 4,5 yıllık sürede, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart tarihini simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki köprü kuleleri tamamlanarak, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. Köprünün, kuleler ile yaklaşım viyadükleri arasındaki kenar açıklıklarına 25 adet, 2023 metrelik orta açıklığa ise 28 adet olmak üzere toplamda 53 tabliye bloğunun montajı yapıldı. Araçların geçeceği köprü yolunu ise toplamda 87 tabliye bloğu oluşturacak. Şu ana kadar montajı tamamlanan tabliye blokları sayesinde, hem Avrupa ve Asya yakalarındaki yaklaşım viyadüklerinden denize uzanan tabliye bloklarının kulelerle bağlantısına, hem de 2023 metrelik orta açıklıktaki yolun kulelere ulaşmasına çok az kaldı.

1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı süren 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu da tamamlanmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Gelibolu yakasındaki gişelerinin yapımı ise devam ediyor.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIĞA SAHİP ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca ‘dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770’er metre yan açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş geliş 3 şeritli olacak köprünün 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022’DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 18 Mart 2022’de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.

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