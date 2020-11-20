Ana Sayfa Güncel Haberler 1915 Çanakkale Köprüsü tabliyesinin ilk bloğu geldi/ Ek Fotoğraflar
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Hatalı basım paraya 75 bin lira istiyor
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Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Koca (23), hatalı basım 50 lirasını 75 bin liraya satışa çıkardı. İlçede özel bir şirkette çalışan Fatih...
Asırlık arastada son çekiç sesleri
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan yaklaşık 150 yıllık Demirciler Arastası'nda, sıcak demirin son temsilcileri olan ustalar, ata yadigarı mesleklerinin devam etmesi için yıllardır demire şekil veriyor. Harlı ateşin karşısında örse çekiç vuran ustalar, yeni neslin mesleğe olan ilgisizliği nedeniyle çırak yetiştiremiyor.
Artvin’de şarampole devrilen tankerin sürücüsü, yaralandı
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Nurbay USTA- Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de, kontrolden çıkıp, 100 metre yükseklikten şarampole devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü Mehmet C. (45) yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Artvin-...
Selçuk: Lütfen, bu kez kurallara uyalım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların evde de yanlarında olacaklarını belirterek, "Eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım" dedi.