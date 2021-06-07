1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- 1915 ÇANAKKALE Köprüsü’nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin sevkiyatı, Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kule platformuna yapıldı. Bu sevkiyat nedeniyle Çanakkale Boğazı tek önlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 18 Mart 2017’de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatların montajının tamamlanmasının ardından köprünün yolunu oluşturacak tabliye blokları için çalışmalar başladı. Önümüzdeki günlerde montajı yapılacak ilk tabliye bloğunun sevkiyatı ise, Gelibolu Sütlüce’deki şantiye alanından Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulenin çalışma platformuna sevkiyatı gemiyle yapıldı. Tabliye bloğu, Singapur bayraklı ‘Asian Hercules-III’ isimli yüzer vinç yardımıyla kule çalışma platformunun üzerine konuldu. Bu çalışma için Çanakkale Boğazı, güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprüdeki kedi yolu arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları dün başladı ve bugün de devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında ‘dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770’er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022’DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.

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