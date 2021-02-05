1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolu tamamlandı sıra ana halatlarda

İSTANBUL, (DHA)- Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün önemli aşamalarından kedi yolunun montajı tamamlandı ve köprünün silueti ortaya çıktı. Projenin Güney Koreli ortaklarından Daelim firmasının inşaat işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Young Jin Woo, “Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak proje ile Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde, ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montajı tamamlandı. İki kıta arasında uzanan ve toplamda 4 bin 330 metrelik uzunluğa sahip kedi yolunun tamamlanması ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nün silueti ortaya çıktı. Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak projeyi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje hakkında bilgi aldı, tamamlanan kedi yolu üzerinde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ziyaret ve bilgilendirme esnasında, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, proje ortaklarını temsilen Daelim inşaat işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Young Jin Woo, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, SK E&C Eurasia Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Seung Soo Lee ve Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu bulundu.

1915 ÇANAKKALE KESİNTİSİZ BİR TİCARET YOLU SAĞLAYACAK

Projenin Güney Koreli ortaklarından Daelim firmasının inşaat işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Young Jin Woo yaptığı açıklamada 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve köprünün 18 Mart 2022’de açılmasının planlandığını belirtti. Woo, “1915Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi’nde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün projemizin önemli bir aşaması olan kedi yolunu tamamladık. Yakın zamanda da ana halatların çekimine başlayacağız” dedi.

Projenin sadece içinde yer aldığı bölgenin değil, Türkiye’nin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak önemli bir ulaşım ve altyapı yatırımı olduğunu ifade eden Young Jin Woo, “Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin önemli bir parçası olan projemiz ile Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturacağız. Böylece Avrupa ile Türkiye’nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve bu bölgelerde gelişmenin daha da hızlanmasına doğrudan katkı sunacağız” diye konuştu.

Köprü inşaatının sıradaki aşamalarında, köprünün ana halatlarının çekilmesi ve askı halatlarının montajı gerçekleştirilecek. Yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi doğrudan ve dolaylı etkileri ile toplamda 14.5 milyar Euro’ya eşdeğer ekonomik değer üretecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı sembolize edecek. Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4608 metre olacak.