191 yıl önce Zonguldak’ta, kömürü bulan ‘Uzun Mehmet’ anıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 191 yıl önce taşkömürünü bulan Uzun Mehmet, törenle anıldı.

Uzun Mehmet’in yaşadığı Kestaneci Mahallesi’nde bulunan ‘Uzun Mehmet’ anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, kurum müdürleri ve maden işçileri katıldı. Törende, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

GMİS Genel Başkanı İsa Mutlu, 1829 yılında Uzun Mehmet’in kömürü bulmasının ardından 1848 yılında Zonguldak’ta resmi kömür üretimine başlandığını söyledi. Zonguldak’ta o yıllardan bugüne kadar kömür üretimine devam edildiğini aktaran Mutlu, “Demir çelik fabrikaları ve enerji santrallerinin kurulmasıyla da Zonguldak, emeğin başkenti ismini aldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) kuruluş kapasitesi yılda 5 milyon ton satılabilir taşkömürü üretmektir. En kısa zamanda bu hedefe ulaşmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ülkemizin sanayisinin ve ekonomisinin gelişimi için uygulanan yerli ve milli üretim politikalarının sıkça konuşulduğu günümüzde Zonguldak’a ve TTK’ya da yatırımların yapılması ve işçi açıklarının bir an önce giderilmesi gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında derece giren öğrenciler ödülleri verildi.

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