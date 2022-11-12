1907 Fenerbahçe Derneği’nden 30’uncu yıla özel konser

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İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe ve Türk sporununun gelişmesi için 1992 yılında bir çok projeyi hayata geçiren ve destek olan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını çok özel bir konser ile kutluyor. 24 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek konserde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi sahne alacak. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği gecenin sunuculuğunu ise Çağla Şikel yapacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hizmet amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını coşkuyla kutluyor.

30’uncu yıl kapsamında gerçekleşecek özel konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi ilk kez birbirlerinin sahnesine konuk olarak izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Sunuculuğunu Çağla Şikel’in gerçekleştireceği bu özel gecenin açılış konuşmasını ise ünlü komedyen Cem Yılmaz gerçekleştirecek.

24 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek özel konserde izleyiciler sürpriz anlara şahit olacak.

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