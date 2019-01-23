1902 yılının Mayıs ayı… Adana’da sıcaklar kendini göstermeye başlamıştı. Yıllardan beri Yortan mahallesinde oturmakta olan Zeynep Hatun sabah erkenden kalkarak Adana Şer’î Mahkemesi’nin yolunu tutmuştu.

O gün 3 seneden beri kayıp olan emektar leğeni ile ilgili dava görülecekti. Leğen, deyip geçmek doğru olmaz. Bu büyük bakır leğeni, 12 sene önce bir kucak para verip satın almıştı. Büyük bir ihtimalle bu büyük bakır leğende normal zamanlarda küllü su ile çamaşırlarını kaynatarak ak-pak ediyor, Haziran ayında ise tertemiz yıkayıp bu sefer de kışlık bulgurunu kaynatıyordu. Ancak her nasılsa bu kıymetli leğeni kayıp olmuş, belki de çalınmıştı. Bir gün kayıp leğenini Alidede mahallesinde oturmakta olan Hatice Hatun’un evinde bulmuş ve kadı’ya durumu iletmişti. Kadı dava konusu leğeni adam göndererek mahkemeye celp ettirmiş ve hemen duruşma için gün verilmişti. 2 Mayıs tarihinde dava görülecekti. Zeynep Hatun akşamdan şahitleri ile görüşmüş ve sabah mahkemede hazır bulunmaları için ricada bulunmuştu.

Nihayet Kadı Efendi geldi ve duruşma başladı. Zeynep Hatun, 12 sene önce satın aldığı büyük bakır leğenini Salcı Ahmet’in kızı Hatice Hatun’un evinde bulduğunu ve kendisine verilmesini istedi. Hatice Hatun ise, “ben bu leğeni 10 sene önce açık artırmadan satın aldım” diyor ve Zeynep Hatun’un iddiasını yalanlıyordu. Ancak Zeynep Hatun tam bu noktada şahitlerini devreye soktu. Şahitlerin her biri dürüst kişiler oldukları açık ve gizli soruşturma ile kanıtlanmış “deve dişi gibi” şahitlerdi. Şeyh Ali’nin oğlu Şakir ve Şeyh Mustafa’nın oğlu Hayri Efendi doğru söylediklerine yemin ederek leğenin Zeyneb Hatun’un olduğunu söylediler. Hatice Hatun’un ise leğeni müzayededen aldığına dair herhangi bir şahidi veya belgesi yoktu. Sonunda o güzelim büyük bakır leğenine kavuşan Zeynep Hatun zafer kazanmış olarak Yortan mahallesindeki evine döndü.

Kıssadan hisse: Demek ki “Osmanlı döneminde kadınlar evden dışarı çıkamazlardı” vs. gibi bir genelleme yapmak pek de doğru değil. Burada davacı da, davalı da birer kadın ve her ikisi de mahkemeye bizzat gelerek yargılamaya katılıyorlar. Bu çok önemli. İşin bir başka ilginç yanı kadı sicilleri incelendiğinde Osmanlı’da günlük hayatın ne şekilde aktığını gösteren böyle canlı örneklere rastlamak her zaman mümkün.

Tarihin savaşlar, anlaşmalar dışında günlük, sıradan bir yönü olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Alpaslan Demir’in Osmanlı Yaşamak isimli kitabından sonra bu türden tekil olayların daha çok gündeme geleceği anlaşılıyor.

Adana Şer’iye Sicili 150, sayfa 135, belge no 1845.

Medîne-i Adana mahallâtından Yortan mahallesinde sâkine mu’arrefetü’z-zât Zeyneb binti Hasan nam hatun medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i neyyirde medîne-i mezbûre mahallâtından Alidede mahallesinde sâkine mu’arrefetü’z-zât Hatice binti Salcı Ahmed muvâcehesinde:

12 seneden berü yedimde şirâ’en malım olub tarih-i i’lâmdan 3 sene mukaddem mezkûr Yortan mahallesinde vâkî’ menzilimdem zâyi’ eylediğim işbu mahkeme-i şer’iyyede mu’âyene olunan bir aded kebîr çamaşur leğenimi mezbure Hatice Hatun yedinde bulmamla bi’l-istihkâk taleb ederim deyu da’vâ etdikde:

Mezbûre Hatice Hatun dahi cevâbında: Mezkûr leğeni tarîh-i i’lâm-ı mezkûrdan 10 sene mukaddem müzâyededen iştirâ etmemle ol vechile yedimde mâl-ı müşterâm olmak üzere vaz’-ı yedini ıkrâr lâkin müdde’iyye-i mezbûre Zeyneb Hatun’un ber vech-i muharrer müdde’âsını inkâr etmekle müdde’iyye-i mezbûre Zeyneb Hatun ber vech-i meşrûh müdde’âsını her biri bâ-varaka-i mestûre ale’l-usûl mahallerinden evvelen sırren ve ba’dehu bi’l-muvâcehe alenen lede’t-tezkiye adl ü makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan mezkûr Alidede mahallesinde sâkin Şâkir bin Şeyh Ali ibni Şa’bân ve medîne-i mezbûrenin Sarıyakub mahallesinde sâkin Hayri bin Şeyh Mustafa bin Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle ba’de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcebince mezkûr leğeni müdde’iyye-i mezbûre Zeyneb Hatun’a red ve teslîme mezbûre Hatice Hatun’a tenbîh olunduğu bâ-tescîl i’lâm olundu. Fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şehri Muharremi’l-harâm li-sene ışrîn ve selâse-mi’e ve elf ( 23 Muharrem 1320/ 2 Mayıs 1902).