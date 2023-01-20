19 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline çıkacak

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Milyonlarca öğrenci bugün 15 tatil kapsamında 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.



12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak.

(MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez “kış” döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin bugün karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.Sömestr tatili, hafta sonları ile birlikte 16 gün sürecek ve 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.