19 Mayıs’ın 100. Yılında öncü kadınlar

“Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milleti kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.” M.K.Atatürk

“…Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun’a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla, Dalgalandı vatan.” Özker Yaşın



100.YILDA 19 ÖNCÜ KADIN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Meşalesini yakmak ve Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a “ilk adım” attığı 19 Mayıs 1919 gününün bu sene 100.yılı büyük bir heyecanla yıl boyu kutlanacak.

Bu nedenle Samsun,” 2019 yılında Türkiye’nin ve dünyanın izleyeceği, odaklanacağı ve hayranlık duyacağı bir şehir olarak bu milli hareketin 100. yılını kutluyor.”



Samsun Valiliği bu yılki büyük organizasyonun ruhunu şöyle açıklıyor; “Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. Yıl Kutlama Projesi” bu büyük tarihi mirası gelecek nesillere aktaracak ve şehrin gelecek 100 yıllarına yönelik ilk kıvılcımı 19 Mayıs 1919 ruhuyla ateşleyecektir. Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara ilham kaynağı olmak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Doğum Günüm” dediği 19 Mayıs 1919‘un 100. yılını her Türk’ün zihninde Samsun’la özdeşleştirmektir. Böyle önemli bir olayın 100. Yılında yer alma fırsatı her Türk vatandaşının hayatında bir kez yaşayabileceği bir iftihar vesilesidir.”



Bu kapsamda Samsun Valiliği “100.Yılda Yüz Güldüren Kadınlar” sloganıyla , Safiye Ali, Sabiha Gökçen, Leyla Gencer, Halide Edip Adıvar, Bedia Muvahhit, Afet İnan, Jülide Gilizar, Gülten Akın, Suna Kan, Nermin Abadan Unat, Kerime Nadir, Nezihe Muhittin, Behice Boran, Afife Jale, Betül Mardin, Türkan Akyol,Tansu Çiller, Filiz Dinçmen,Türkan Saylan, Nermin Çiftçi,Tülay Tuğcu, Lale Aytaman,Yaşar Seyman, Av.Sema Aksoy, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Saadet Özkan, gibi Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş ve ilkleri başarmış 100 kadınla ilgili hayat hikayelerinin anlatıldığı bir sergi düzenledi.



Akabinde de mesleklerinde ve yaptıkları işlerde öncü ve örnek olduğu için seçilmiş “19 Öncü Kadın” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Samsun’da buluştu. Hayat hikâyeleri, başarıları ve yaşama bakış açıları ile topluma yön veren 19 öncü kadın Samsun’dan başarı hikayeleri, mücadeleleri ve verdikleri mesajlarla ülkemizdeki tüm kadınlara seslendiler, ilham kaynağı oldular.



Bu kapsamda seçilen Ayşe Üstünel Dağdelen, Banu Samancı, Bakiye Duran, Beratiye Öncü, Cevahir Asuman Yazmacı,DilekUyar, Hacer Kılıçkıran, Prof.Dr. Lale Orta, Naciye Ekmekçibaşı, Nazlı Uyanık Yıldız, Prof.Dr.Nuray Çağlar, Nurten Akkuş, Pınar Polat Güven, Av.Sema Aksoy, Sema Gür, Serpil Tuti Sarı, Sibel Mustafaoğlu, Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu, Özur Alamur Samsun’da ödüllerini aldılar.



Oradan verdikleri mesajların içinde en önemlisi “Cumhuriyet Kadını” vurgusuydu. “Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a attığı o ilk adımdır ki bizleri var eden” dediler. Kadınlara mücadeleyi, vazgeçmemeyi, kendilerine güvenmeyi, eğitim almalarını ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundular.



Samsun Valisi Osman Kaymak’ın da dediği gibi “Güçlü Toplum Güçlü Kadın ve Güçlü Aileyle Olacaktır” “Hayatı kadınlarımızla birlikte göğüslemek ve güzelleştirmek adına hep beraber el ele vermek durumundayız. Devletimiz son yıllarda özellikle engelliler, şehit aileleri ve yaşlılar konusunda pozitif ayrımcılık yapıyor. Aynı şekilde kadınlarında iş hayatında, toplumda ve siyaset alanında daha öne çıkmaları, kendilerini daha iyi ifade etmesi konusunda pozitif ayrımcılıklar yapılıyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum olmasının öncesinde mutlu kadın, mutlu aile ve mutlu toplum sloganı diyorum.”

Konuşmanın ardından 19 başarılı öncü kadına plaket, teşekkür belgesi ve Bandırma Vapuru maketi Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi tarafından verilmiştir.

Bu kapsamlı ve anlamlı etkinlik için Samsun Valiliği’ni ve ödül alanları kutluyoruz.

Nüfusumuzun yarısını oluşturan ,geçmişimizin gururu, geleceğimizin öncüsü ve varlığımızın temel taşı kadınlarımız baş tacı edilmelidir. Eşsiz önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi: “…Kadınlarımız daha çok aydın,daha çok feyizli,daha çok bilgili olmağa mecburdurlar.”

Vatanımız için canlarını feda eden ve tarihin altın sayfalarında yerlerini alan tüm kahraman kadınlarımızı saygı ile anıyor ve unutmuyoruz. ünlü şaire A.Alev Akboğa ‘nın “TÜRK KADINI ” şiiri ile selamlıyoruz:

“…Nene Hatun, Kara Fatma, bir cesaretin timsali

Nezahat’in, Şerife’nin, yoktur daha bir emsali

O, Mücahide Hatice, yiğitliğin tam temsili

*Mehmetçikle destan destan tarihe yazdı adını

*Cephede omuz omuza savaşan o, Türk Kadını.”

Mermi ıslanmasın diye kazağını o’dur örten

Yavrusunun üzerine abanmış o, soğuk bir ten

Bu vatanın öyle kolay kurtulduğunu sanma sen!

*Mehmetçikle destan destan tarihe yazdı adını

*Cephede omuz omuza savaşan o, Türk kadını…”

Cumhuriyetimiz için ilk adımın atıldığı ve meşalenin yakıldığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılı, Samsun’da ve diğer illerimizde, çağdaş,kalıcı, yaygın bir şekilde 100 ayrı etkinlikle kutlanarak, bütün Türkiye’de ve yurt dışında, Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı’nın gururu ve heyecanı ile birlikte Vatan, Bayrak ve Atatürk sevgisi zirveye taşınmalıdır.

Nice yüzyıllara ulaşması dileğiyle, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.