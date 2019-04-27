12.3 C
Ankara
27 Nisan 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler 19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler
Kurtuluş Savaşı
Kurtuluş Savaşı
Güncel HaberlerÖne Çıkan

19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

Editör Editör

-

6
0

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü için düzenlenen ‘100’üncü yılda İlkadım’dan Kurtuluşa’ etkinliğinde 9 bisikletli 19 günde 1919 kilometre yol kat ederek Ankara’ya ulaşacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programla milli mücadele ruhunun yayılacağını söyledi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayelerinde Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği (EKOBİD) üyesi 9 bisikletli, 19 günde 1919 kilometre yol kat edip Ankara’ya gidecek. Program kapsamında 29 Nisan’da yola çıkacak olan bisikletliler Samsun merkezden Havza ilçesi, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Ankara’ ya ulaşacak. 17 Nisan’da Ankara’ya varmayı hedefleyen bisikletli grup, gittikleri kentlerde kurtuluş mücadelesi döneminde kullanılan kongre binaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kaldığı misafirhaneler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne ait şubeler, gençlik merkezleri ve yerel yönetimleri ziyaret edecek. Grup ayrıca Atatürk’ün oynadığı Zeybek oynunu da sergileyecek. 

‘MİLLİ MÜCADELE RUHUNU YAYACAKLAR’

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programla milli mücadele ruhunun yayılacağını söyledi. Kasapoğlu, “Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde bu programı gerçekleştiriyoruz. 9 bisikletli 19 günde 1919 kilometre yol kat edecek. Milli mücadeleyi 19 Mayıs’ı her bir gence kazıyalım istiyoruz. Bu ruhla ekibimiz bisikletleriyle bu yolu gidecekler. Milli mücadele ruhunu yayacaklar. Biz yokluktan cumhuriyetimizi kurduysak bu cumhuriyetimizi ilelebet payidar edebilmek adına ve cumhuriyetimizi kıyamet sabahına kadar taşıyabilmek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ruhu iliklerine kadar her bir nefere hissettirmek istiyoruz. Bu bisikletli grubumuz Türk Bayrakları ile 9 şehre giderek buradaki gençlerimize meşaleyi, ilk kıvılcımı unutturmayacaklar. Türkiye’nin hedeflerinin, hayallerinin çok daha yukarda olduğunu unutturmayacak” dedi.

‘SAMSUN’DA YAKILAN ATEŞİN RUHUNU 9 İLE TAŞIYACAĞIZ’

Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği Başkanı Tanju Subaşı ise organizasyonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Subaşı, “Bu projenin içerisinde olduğumuz için çok mutluyum. 1919’da Samsun’da yakılan bu ilk ateşin ruhunu biz 9 ile taşıyacağız. Sabırsızlıkla başlayacağımız günü bekliyoruz. Çok duygulanıyoruz o günü beklerken uykularımız kaçıyor, heyecanlanıyoruz. Türkiye’nin her yerinden mesajlar telefonlar alıyoruz. Bu heyecan ve coşku ile Ankara’ya gideceğiz. Günlük ortalama 110 kilometre pedallayacağız. Ortalama 13-14 saat bisiklet üzerinde kalacağız. Gittiğimiz yerlerde ziyaretlerde bulunacağız. 1,5 ay çalışarak bir zeybek gösterisi hazırladık. Atatürk’ün kendisinin de oynadığı zeybek oyununu gittiğimiz yerlerde oynayacağız” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBursaspor’da Batalla’nın verilerine yaklaşılamadı
Sonraki İçerikKarşıyaka’da Toros’un inancı tam
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.

Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor

Editör -
GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.
IoT sayesinde tek bir uçuştan elde edilen 30 milyon veri noktası, yılda 10 milyar veri, derin öğrenmenin getirebileceği sadece yüzde 2’lik tasarrufla 20 milyon dolar tasarruf anlamına geliyor.

Nesnelerin interneti, derin öğrenmeye veri sağlayacak

Citrix, 31 Mart 2019’da sona eren 2019 mali yılı birinci çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı.

Citrix, 2019’un ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Türkiye’de 2018’de dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler ve solunum sistemi hastalıkları ölümle sonuçlanan ilk üç hastalık olmaya devam etti.

TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.

Siyasetçi Sevgi İnsanı Olmalıdır

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.

Korkmayın Gelin Bize Destek Olun

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Özel Haber Mehmet Akgün -
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71