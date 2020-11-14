18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) – MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, heykeltıraş Muharrem Yetkin’e (77) onarılması için getirilen, 18 yıl önce yaptığı, 3 metre boyundaki bakır Atatürk heykeli, evinin bahçesinden çalındı.

Olay, dün sabaha karşı, Turgutlu’da meydana geldi. Heykeltıraş Muharrem Yetkin, Ören Belediyesi’nin siparişi üzerine 18 yıl önce, yaklaşık 3 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında bakırdan Atatürk heykeli yaptı. Heykel, şiddetli rüzgarlarda hasar görünce onarım için Yetkin’e getirildi. Heykeltıraş Yetkin’in Ergenekon Mahallesi’ndeki müstakil evine getirilen heykel, farklı günlerde parça parça çalındı. Polis, heykeli kim ya da kimlerin çaldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Heykelin parçalanmadan önce bulunmasını isteyen Muharrem Yetkin, “Temennimiz, bu heykelin parçalara ayrılmadan bulunması. Hırsızlık olayıyla sarsıldık. Yaklaşık 3 metre boyundaki ve 100 kilogram ağırlığındaki heykelin evimin bahçesinden nasıl götürüldüğünü hala anlamıyorum. Yetkililerden bir an önce hırsızları bulmalarını talep ediyorum” diye konuştu.

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