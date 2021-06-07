18 yaşında mahalle muhtarı seçildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’un Havza ilçesi Ağcamahmut Mahallesi’nde yapılan seçimlerde Ali Külekçi (18), muhtar seçildi. Genç muhtar Külekçi, “Başardım ve çok mutluyum. Bu yaşta muhtar olmak gurur verici” dedi.

Havza ilçesi Ağcamahmut Mahallesi’nde dün gerçekleşen muhtarlık seçiminde iki aday kıyasıya yarıştı. Seçimlerde 25 gün önce 18 yaşına giren Ali Külekçi 37, diğer muhtar adayı Cemal Çil ise 16 oy aldı. Külekçi, “Lise mezunuyum. Şansımı denemek istedim. Başardım, mutluyum ve gurur duydum. Bu yaşta muhtar olmak gurur verici. Üniversiteyi bitirmek istiyorum. Mahallemde kalıp çiftçilik yapmayı düşünüyorum. Destek veren, vermeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

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