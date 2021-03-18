18 Mart kutlaması için Kartal’da çelenk sunma töreni gerçekleşti

31 Mart 2019 tarihinde yapılan ve AKP’nin çok ağır bir hezimete uğradığı yerel seçimlerden kısa bir süre sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan bir genelge ile belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerde bulunan belediye tüzel kişiliğine ait temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediye meclislerine verildiği duyurulmuştu.