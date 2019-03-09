Beka sorunu hadi diyelim ki var, Türkiye’de 16 yıl iktidarda kalıp beka sorunu yaratan AKP iktidarı suçlu değil mi?

Beka sorunu hadi diyelim ki var,

Hatta adını da Erdoğan “PKK, PYD, YPG” diye veriyor.

16 yıldır neden bu sorunu kökünden çözemediniz?

ERDOĞAN ve BAHÇELİ’YE SORUYORUM

Cumhurbaşkanından değil, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP mitinginde söylediği şu cümleye de bir bakıverelim.

Erdoğan, “CHP bunu bile dillerine doluyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup Rum tezlerine sözcülük yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar” diyor.

Ben de AKP Genel Başkanlığına, Cumhurbaşkanı unvanını da ekleyerek Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakının yandaşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye soruyorum.

Özgür Türk medyasının çarşaf çarşaf fotoğraflarla yayınladığı, Ege denizindeki 18 Türk adasının işgalinden haberiniz yok mu?

Emekli Albay Ümit Yalım, Yunanistan Başbakanı Çipras’a 18 Türk adasının işgalini yüzüne hatta gözlerinin içine bakarak sorduğunu Ahmet Takan’a şöyle anlattı:

“Yunan Başbakanı Çipras ile yaptığım yüz yüze görüşmede kendisine, ‘Bay Çipras, size bir sorum var. Ege Denizi’nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman boşaltacaksınız?’ sorusunu yönelttim.

Çipras’ın suratı asıldı ve cevap vermekte tereddüt etti. Bunun üzerine konuyu biraz daha açarak, ‘Ege Denizi’nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman boşaltacaksınız? Biliyorsunuz, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı Yunanistan tarafından işgal edildi’ dedim.

Çipras, biraz düşündükten sonra, ‘Bu kesin değil’ diye cevap verdi. Ben de kendisine, ’18 Ada ve 1 Kayalık Türkiye’ye aittir’ diye karşılık verdim. Çipras, bu sözlerime karşı sessiz kaldı ve adada yaşayan Rum kökenli vatandaşlarımızla fotoğraf çektirdikten sonra kendisine tahsis edilen tekneye binerek adadan ayrıldı.”

Neden bu kahraman Türk subayı kadar olamadınız? Neden Çipras’a tek kelime etmediniz, edemediniz?

TOPRAKLARIMIZIN İŞGALİ BEKA SORUNU DEĞİL Mİ?

18 Türk adasının Yunanistan tarafından haksız, hukuksuz bir şekilde işgali beka sorunu değil mi?

Topraklarımızın işgali beka sorunu değilse nedir beka sorunu?

Ey Devlet Bahçeli nerede devlet?

Ey milliyetçi geçinen Bahçeli, 18 Türk adasının işgali yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bekası için işgalci Yunanlıları Ege denizine dökmek için mi o Kalpaklı fotoğrafı çektirdin?

Yoksa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mi özendin?

Ey Devlet Bahçeli, Atatürk’ün taktığı o kalpak bil ki,

Anadolu’muzun, devletimizin işgaline başkaldırışın simgesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun simgesidir.

İşgalci Yunanlıları, emperyalist ülkeleri İzmir’de denize dökmemizin simgesidir.

Kalpağı madem taktın, o zaman haydi bastır Erdoğan Hükümetine de kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 18 Türk adasındaki işgalci Yunanlıları Ege denizine döksün ve söküp atsın vatan topraklarından.

Kardak kayalığını Yunanlılara kaptırmayan dönemin kadın başbakanı Tansu Çiller kadar da cesur değil misiniz?

Bilin ki, “bu kadın” diye etik dışı kelimelerle hücum ettiğiniz Meral Akşener cumhurbaşkanı seçilseydi bugün 18 Türk adasında tek bir Yunanlı kalamazdı…

Bahçeli geçenlerde şunu söyledi:

“CHP Genel Başkanı ‘beka sorunu yok’ diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir.”

Hay çok yaşa emi?

Ben de senin kelimelerinle diyorum ki;

18 Türk adasının işgalini görmezden gelmek, nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket hatta melanet ve rezalettir?

Milliyetçilik ayaklar altında çiğnenirse, 18 Türk adası da Yunanlılar tarafından ayaklar altına alınır…

18 Türk adasının Yunanlılar tarafından işgali resmen beka sorunumuzdur.

Haydi, çözün ya da çözüleceğini açıklayın da görelim milliyetçiliğinizi…