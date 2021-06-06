17 yaşındaki gencin cep telefonunu gasbedenler yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, 17 yaşındaki gencin cep telefonunu gasbeden 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, 21 Mayıs saat 18.00 sıralarında Sağlık Mahallesi’nde meydana geldi. E.E. (17) tek başına yürüdüğü sırada yanına yaklaşan maskeli 3 kişi cep telefonunu istedi. E.E. silahlı olduğu iddia edilen 3 kişiye direnmeden cep telefonunu verdi. Şüpheliler E.E.’nin cep telefonunu aldıktan sonra koşarak kaçtı. E.E., daha sonra durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler T.Ç. (21) ve F.E.’nin (19) Ankara’da, S.S.’nin (21) ise Bolu’da olduğu belirlendi. 2 şüpheli Ankara’da 1 şüpheli de Bolu’da yakalanarak gözaltına alındı. S.S.’nin daha önce 6, F.E.’nin 4 ve T.Ç.’nin ise 3 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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