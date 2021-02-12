17 yaşındaki Betül lösemiye yenildi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki Betül Uyar, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yaşayan Betül Ayar, 3 ay önce rahatsızlanarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan incelemede lösemi teşhisi konuldu. Tedavi gören Betül Uyar bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Körfez mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan Ayar’ın babasının da 2 ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI