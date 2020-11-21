17 kişilik minibüsten 41 tarım işçisi çıktı

ADANA, (DHA)- ADANA’da 17 kişilik servis minibüsünde 41 tarım işçisi taşıyan ehliyetsiz sürücü ile yolculara para cezası verildi.

Adana-Karataş karayolunun kent merkezi yönünde kurulan polis kontrol noktasında durdurulan 01 MA 0306 plakalı servis minibüsünden 41 tarım işçisi çıktı. 17 kişilik minibüsün sürücüsü S.H.’nin de ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücüye, ‘taşıma sınırı üzerinde yolcu almak’, ‘belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘araçta teknik değişiklik yapmak’ suçlarından para cezası uygulandı. Araç trafikten 60 gün men edilirken, 41 yolcuya da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntüde, minibüsteki koltukların daha fazla yolcu alabilmek için söküldüğü görüldü.

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