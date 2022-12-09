165 kişi ortaklaşa oynadıkları sayısal şans oyununda yaklaşık 143 milyon Euro kazandı

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BELÇİKA, (DHA) – Belçika’nın Olmen köyünde ortaklaşa şans oyunu oynayan 165 kişi, yaklaşık 143 milyon Euro’luk büyük ödülü kazandı.

Avrupa’da 7 rakamı tahmin ederek oynadığı sayısal şans oyununda büyük ödül, Antwerp’in Olmen köyündeki 165 kişinin ortaklaşa oynadığı kupona çıktı. Euro-Millions tarafından yapılan açıklamada “Kazanan biletin Olmen’de satıldığı ve aslında 165 kişilik bir oyuncu grubuna ait olduğu çekilişten birkaç gün sonra ortaya çıktı. Grup, De Pershoek kitapçısında bir araya geldi ve grubun her bir üyesi katılmak için 15 Euro ödedi. Para miktarı çok fazla olduğu için, her oyuncu yaklaşık 1 milyon Euro alacak” ifadelerini kullandı.

Belçika Ulusal Piyango yetkilileri, 165 kişinin yerel kitapçıda sayısal şans oyununu oynadığını belirterek kitapçıdaki kutlama görselini paylaştı. Yetkililer “Antwerp’ten 165 şanslı, yakında harika bir yıl sonu kutlaması yapabilecek. Wim ve Christel’in kitabevinde düzenlenen bir sosyal toplantıda her biri 15 Euro gibi küçük bir miktarla katıldı ve EuroMillions Jackpot’u kazanmanın hayalini kurdu” açıklamasını yaptı.

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