16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM’da, 16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde meydana geldi. Ozan U. yönetimindeki 20 ACE 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolnü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü Ozan U. ve yanındaki İklim İzci (16) ile Burçak Ç. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan İklim İzci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İklim İzci’nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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