16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 16 yaşındaki Ç.E.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D. (22), tutuklandı.
Olay, Ereğli ilçesi Korubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ç.E., aynı mahallede yaşayan M.D.’nin kendisine mahalledeki bir kulübede cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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