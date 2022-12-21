“16 KİŞİYİ SAĞ OLARAK KURTARDIK”

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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kuru yük gemisindeki yangına ilişkin bilgi verdi. Vali Karaömerooğlu, “Panama bayraklı gemide büyük bir yangın çıkıyor. İhbar alır almaz sahil güvenlik ve arama kurtarma ekiplerimiz olay yerinde müdahale ediyor. 16 kişiyi sağ olarak kurtarıyoruz. Hastanemize sevki sağlandı. 16 kişinin, 10’u yoğun bakımlı olmak üzere tedavileri devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6’sını Samsun hastanelerine sevk ettik. Burada kalan 10 kişinin de tedavileri devam ediyor. Bir kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz; onun da denizde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Kurtardığımız vatandaşlarımızın 13’ü Mısır, 1 Gürcistan, 1’i Ukrayna, 1’i de Arnavutluk kökenli” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Erol Karaömeroğlu açıklama

HABER KAMERA: SİNOP-DHA