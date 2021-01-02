16 ilin geçiş noktasındaki Kömürhan Köprüsü açıldı

Taha AYHAN- Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde, 16 ilin geçiş noktası olmasıyla stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla katıldığı törenle açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mevcut köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan Malatya- Elazığ arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli ulaşım tesis edilmesi amacıyla 2014 yılında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelindeki çalışmalar tamamlandı. Köprünün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla yaptığı bağlantıyla gerçekleşti. Açılışa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya ve Elazığ milletvekilleri, her iki kentin belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve köprü yapımında çalışan personel katıldı. Açılışa bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu da köprü hakkında bilgiler aktararak, protokolle açılışı gerçekleştirdi.

16 İLİN GEÇİŞ NOKTASI

Bölgedeki 16 il için geçiş noktası olan köprü ve tünel, lojistik açıdan önemli bir konuma sahip. Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli’nin de beton kaplaması dahil, yapımı tamamlandı. ‘Özel teknolojik köprü’ sınıfındaki köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısaldı. Büyük ölçüde yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yürütülen gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin bağlantı yolları ve ikincil işleri de tamamlandı.

DÜNYADA 4’ÜNCÜ SIRADA

Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan gergin eğik kablolu Kömürhan Köprüsü, tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle de dünyada kendi sınıfında 4’üncü uzun köprü konumunda. Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi’nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş oldu. İmalatında 7 bin ton çelik kullanılan köprüde, çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre oldu.

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