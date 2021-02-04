155’i arayıp, akülü araba isteyen Mehmet’e emniyet müdüründen sürpriz

SİİRT, (DHA)- SİİRT’te yaşayan Mehmet Resul Açar, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak, kendisi için akülü oyuncak araba istedi. Talebi öğrenen İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay’ın talimatıyla akülü arabayı alan ekipler, Açar’ın evine götürerek, sürpriz yaptı.

Siirt’te yaşayan Mehmet Resul Açar, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp, kendisi için akülü oyuncak araba istediğini söyledi. Mehmet Resul’un bu isteği, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay’a da iletildi. Kızılay’ın talimatıyla akülü araba alındı. Ekipler, Açar ailesinin yaşadığı eve giderek, Mehmet Resul’e sürpriz yaptı. Akülü aracı gören Mehmet Resul, çok sevinirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti. Mehmet Resul, daha sonra ailesinin ve ekiplerin kontrolünde sokakta aracı kullandı. Siirt Valiliği’nce bu anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

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