‘1551 adet sarı paralar bulundu’ mesajı atan dolandırıcı ile telefon konuşması kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da, tanımadığı bir telefon numarasından 1551 adet 10 kilodan fazla madeni paralar bulunduğu ve değerlendirilmek istendiği yönünde mesaj alan Ömer Şenses’in (33) dolandırıcı ile yaptığı telefon konuşması DHA kameraları tarafından kaydedildi. Dolandırıcılık şüphelisinin, “Telefonda konuşmayalım. İzmir’e Kemalpaşa’ya gelmen lazım. Seni orada karşılarım” demesi üzerine Şenses, telefondaki kişiye, kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Şüpheli ise bu sözler üzerine telefonu kapattı.

İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya firmasında çalışan Ömer Şenses’in cep telefonuna geçen günlerde tanımadığı bir telefon numarasından mesaj geldi. Mesajda, “Selamun aleyküm ağabey, ben İzmir’den Zafer hoca. Eşimin hacı teyzesigiller, hayvanlara mera yeri yaparken toprağın altından sarı sarı 1551 adet 10 kilodan fazla 50 kuruş büyüklüğünde paralar bulmuşlar. Bunları değerlendirebilir miyiz?” yazdığını gören Şenses, durumdan şüphelendi. Bursa ve İnegöl’de telefonlara gönderilen mesaj yoluyla dolandırıcılık vakalarının artması üzerine Şenses, karakola giderek şikayetçi oldu.

KAMERALARA YANSIYAN DOLANDIRICILIK

Şenses’in şüpheli ile yaptığı telefon konuşması, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri tarafından kamera ile kaydedildi. Şüphelinin, “Telefonda konuşmayalım. İzmir’e Kemalpaşa’ya gelmen lazım. Seni orada karşılarım” demesi üzerine Şenses, telefondaki kişiye, kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bunun üzerine mesajı gönderen kişi öfkelenerek telefonu kapattı.

‘KİMSENİN CANI YANMASIN’

Artan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat çeken Şenses, “Kimsenin canı yanmasın. Bu yüzden konuyu, polisten önce basınla paylaştım. Daha önce de bu tip mesajlar geldi. Arkadaşlarımıza da geliyor. Önceki mesajla ilgili savcılığa yaptığım şikayet takipsizlik nedeniyle kapatıldı” dedi. Polis ekipleri, Şenses’in şikayeti üzerine yeniden savcılık talimatıyla soruşturma başlattı.

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