150 milyon liralık ‘termal devre mülk satışı’ dolandırıcılığı operasyonuna 19 tutuklama

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da termal devre mülk satışı bahanesiyle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 33 şüpheliden 19’u tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye’ye bağlı Gazlıgöl beldesindeki devre mülklerin tapularının çıkarılıp, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verileceği bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden aradıkları mağdurlara, ‘mail order’ sistemi aracılığıyla satış yaptığı ve bu yöntemle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Afyonkarahisar ve İzmir’de önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyen ekipler, 7’si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından dün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Afyonkarahisar Adliyesi’ne sevk edildi. Dün akşam saatlerine kadar süren ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden 19’u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

MAIL ORDER SİSTEMİ NEDİR?

Mail order sistemi kısaca kartsız kredi kartı işlemi olarak tanımlanır. Mail order işlemi, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin (kart no, son kullanım tarihi ve CVV) pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlemdir. Bu 3 bilginin pos cihazına tuşlanmasının ardından normal satış işlemi gibi süreç devam eder ve pos bankası kart bankasından otorizasyon alır. Kart hamili pos cihazının yanında olmadığı için tek slip üretilir.

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