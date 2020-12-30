150 bin liralık 10 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, otomobilde piyasa değeri 150 bin lira olan 10 kilo esrar ve uyuşturucu haplar ile yakalanıp, gözaltına alınan F.Ö. ve B.T., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu taşındığı belirlenen 35 ALA 855 plakalı otomobili kent girişinde durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak, arama yapılan otomobilin bagajında, piyasa değeri 150 bin lira olan 10 kilo esrar ile 58 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan polis, otomobilde bulunan F.Ö. ve B.T.’yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemede şüphelilerden F.Ö.’nün, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlendi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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