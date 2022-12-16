15 yıllık ev hayali gerçek olunca, gözyaşlarını tutamadı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimi yapıldı. Kurada engelli kategorisinden ismi çıkan Gülfidan Altun (50), gözyaşlarını tutamadı.

TOKİ tarafından Sosyal Konut Projesi kapsamında kent genelinde yapılacak olan 2 bin 706 konuttan 6 ilçe için belirlenen konutların kurası çekildi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki kura çekiminde Yıldızeli, Şarkışla, Gemerek, Kangal, Hafik ve Doğanşar ilçelerindeki sosyal konutların sahipleri belirlendi. Kura çekimlerinde ilk olarak engelli ve emekli başvurularına öncelik verildi.

‘BİR EVİM OLSUN ÇOK İSTİYORDUM’

Kura çekiminde 8 yıl önce İstanbul’da kirada oturduğu evi yanan ve Sivas’ın Yıldızeli ilçesine taşınan Gülfidan Altun’un 15 yıllık hayali de gerçek oldu. Evli, 4 çocuk annesi Altun, isminin çıktığını duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Altun, “Allah bizim başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Ben bunu çok istiyordum. 15 yıllık evliyim. Bir evim olsun çok istiyordum. Kuru yerde de oturmaya razıydım. Çok mutlu oldum. Ben İstanbul’da oturuyordum. Orada oturduğum ev yandı. Daha sonra buraya taşındım. Rabbim bana şükürler olsun bugünü gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum” dedi.

Engelli kategorisinden ev sahibi olan Hasan Saraç ve İbrahim Tüfekçi de ev sahibi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte TOKİ’nin kura çekimleri 3 gün boyunca devam edecek. (DHA)

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