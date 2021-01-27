15 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığına, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş’i (46) ilaçla uyutup, iple boğarak, öldürüldükten sonra toprağa gömdüğü ortaya çıkan

Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil’in tutuklu yargılandığı davada; savcılıkça verilen mütalaada, her sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Çumra ilçesinde, belediyede işçi olarak çalışan Necati Keleş’in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek, kayıp müracaatında bulundu. O dönem yapılan aramalarda, Keleş’ten ize ulaşılamadı. Aradan geçen 15 yılın sonrasında Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş’in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturma kapsamında dosya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi. Oluşturulan özel ekip, Necati Keleş’in ikinci evliliği olan Sebahat Bilici ile 2004 yılının Aralık ayında hayatını birleştirdiğini, 10 ay sonra Bilici’nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini belirledi. Keleş’in kaybolmadan 12 gün önce de Bilici’nin boşanma davası açtığı ve geçen süreçte de boşandıkları saptandı. İlk evliliğinden 3 çocuğu olan Bilici’nin, Keleş’i öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, Necati Keleş’in ortadan kaybolduğu dönemde Sebahat Bilici’nin sık sık kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır ile görüştüğünü saptadı. Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil, akrabası Kadir Bakır ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin Bilici (31) şüphe üzerine geçen yılın Ocak ayında gözaltına alındı.

CESEDİ GÖMDÜKLERİ YERİ GÖSTERDİ

Şüphelilerden Kadir Bakır, Necati Keleş’i öldürüp, Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkisindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, Kadir Bakır ile birlikte bölgeye gitti. Bakır, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde karla kaplı alanda Keleş’i öldürüp, gömdükleri yeri gösterdi. İş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, cesedi çuval içine konmuş olan Keleş’in kemiklerine ulaşıldı. Kemik parçaları, incelenmek üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNİ KAMYONETLE DAĞLIK ALANA GETİRMİŞLER

Kadir Bakır, ifadesinde, Necati Keleş’i uyuttuktan sonra kabloyla boğarak, öldürdüklerini daha sonra çuval içine koyduklarını ve kamyonetle dağlık alana götürüp, gömdüklerini söyledi. Çobanlık da yapan Bakır, cesedi gömdükleri bölgeye sık sık giderek, kontrol ettiğini anlattı.

EŞİ, KAHVESİNE UYKU İLACI ATIP UYUTMUŞ

Yapılan sorgulamasında, o dönem diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat Bilici de ifadesinde olay günü, ayrı yaşadıkları için eşi Necati Keleş ile Konya’da buluştuklarını ve sonra Çumra’daki evlerine geldiğini söyledi. Evde eşinin kahvesine uyku ilacı kattığını belirten Bilici, ”Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana ‘Madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin’ diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu” dedi.

Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Yeşil ile akrabası Kadir Bakır’ı çağırdığını belirten Bilici, ”Kardeşim ve akrabam olan Kadir Bakır’ı çağırdım. Onlar da Necati’yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük” diye konuştu.

HAYVANLARIN CESEDİ ÇIKARMAMASI İÇİN ÜZERİNE TAŞ KOYMUŞLAR

Sebahat Bilici, olaydan 1 gün sonra eşinin cesedini gömdükleri yere tekrar gittiklerini belirterek, ”Ertesi gün de aynı yere gidip cesedi hayvanlar çıkarmaması için üzerine ve yanlarına taş koyduk” dedi.

PARMAĞINDAN ‘SEBAHAT’ YAZILI YÜZÜK ÇIKTI

Öldürülüp, cesedi çuvala konan Necati Keleş’in tespit edilen kemikleri arasında, parmağında, üzerinde ‘Sebahat’ yazılı yüzük bulunduğu öğrenildi. Keleş’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Necati Keleş, Çumra ilçesinde toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Sanıklar hakkında açılan davanın Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına; tutuklu sanıklar Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcılığı mütalaasında, sanıklar Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil’in ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak kasten öldürme’, Sebahat Bilici’nin ise ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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