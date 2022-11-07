15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN’da, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mustafa Aloğlu (15) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bartın Toptancılar Sitesi önünde meydana geldi. Ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindeki 74 BB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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