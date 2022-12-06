 15 yaşında engelli kaldı, itfaiye erlerinin desteğiyle yaşama tutundu

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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da 15 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan Muhammet Ertaş, zamanını evinin yanındaki itfaiye istasyonunda geçirerek yaşama tutundu. İtfaiye erlerinin desteğinin kişisel gelişimine önemli katkısı olduğunu anlatan 32 yaşındaki Ertaş, “Bir gün istasyonun önünden geçerken, ‘gol’ sesleri duyup içeri girdim. Çok sıcak karşılandım, burası benim yuvam oldu. Onların yıkılmama ve mücadele etme misyonunu hayatıma uyguladım” dedi.

Ertaş, 15 yaşında tatil için gittiği Muş’ta araç kullanırken, trafik kazası geçirdi. Omuriliği zedelenen Ertaş, engelli kaldı. Tekerlekli iskemleyle hayatını sürdüren Ertaş, bir gün evinin yanındaki itfaiye istasyonundan geçerken, ‘gol’ sesleri duyup içeri girdi. Ertaş çok sıcak karşılandığını istasyonu sık sık ziyaret ettiğini, itfaiye erlerinin desteğiyle yaşama tutunduğunu söyledi.

İTFAİYEDE YIKILMADAN MÜCADELEYİ ÖĞRENDİM”

Halen bir bankada çalışan Ertaş, itfaiye istasyonuna her gidişinde aynı şekilde karşılandığını, itfaiyeci ruhunun kurtarma, yardım, yıkılmama misyonunu benimsediğini belirterek, şunları söyledi: “İtfaiye misyonu, yılmadan, yıkılmadan mücadele etmek. Onlardan aldığım destekle, 17 senedir tekerlekli sandalyeyle nasıl yaşanabileceğini öğrendim. İtfaiyecilik kurtarma ve yardımlaşma temeline dayanır. Yaşamın her alanında bunu öğrendik. Engelimi unutup, en kötü koşullarda yaşamayı öğrendim. Sandalye zor zanaat ancak, başarılamayacak bir engel değil. Bana ‘Gel, maçlarımızı izle hakem ol’ dediler. Burası beni yaşama bağlayan evim, yuvam, arkadaşlarımın olduğu yer. Maçları iyi yönetebilmek için tüm kuralları öğrendim, uygulamaları indirdim. Kaza geçirdikten sonra sosyal yaşam bitmiyor. Ben itfaiyede kendime yol çizdim. Engelli kardeşlerimde kendilerine başka bir yol seçip, ona adapte olabilir. Dışarı çıkmaktan, yaşamaktan kopmasınlar. Biz dışarda olmazsak, insanlar cadde ve sokakların engellilere uygun olmadığının farkına bile varamaz. İyi ki Avcılar İtfaiyesi var ve iyi ki güzel inanlarla tanıştım.”

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İTFAİYE ERLERİNDEN ENGELLİLER GÜNÜ İÇİN PASTA SÜRPRİZİ

Öte yandan itfaiye erteleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Muhammet Ertaş’a pasta sürprizi yaptı. Ertaş’ın hangardan içeri girmesiyle meşale yakan itfaiyeciler, alkışlarla karşıladı. Ertaş pastadaki mumu üflerken, “Yaşasın 3 Aralık Engelsizler Günü” dedi.

