“15. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali” hazırlıkları sürüyor

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Çubuk ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenecek “Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali” hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, toplantıda, festivallerinin pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk defa düzenleneceğini söyledi.

Bu yıl festivalinin 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini aktaran Demirbaş, 4 aydır festival komitesinin hazırlık yaptığını anlattı.

Festivalin amacının ilçe ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirten Demirbaş, festivalde özellikle ilçe esnafını ve tüm turşucu esnafını kurulacak stantlarda görmek istediklerini belirtti.

Festival süresince ziyaretçilere bol bol ikramların yapılmasını isteyen Demirbaş, şunları kaydetti:

“Bir dünya markası olan turşumuzun ve yöresel ürünlerimizin hem tanıtımının hem de kazancının artması noktasında festivalin önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Turşumuz biliyorsunuz coğrafi işaret belgeli bir ürün ve bununla ilgili coğrafi işaret etiketimizin tüm ürünlere kullanılmasını istiyoruz. Hem alıcının gönül rahatlığı ile alması hem de satıcılarımızın taklitlerinden etkilenmemesi için bunun yapılması çok önemlidir. Festivale gelen misafirlerimize hem ikram noktasında cömert olunmasını hem de satış noktasında hassas davranılmasını istiyoruz.”

Bu yılki festivalin temasının gastronomi olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları söyledi:

“İlçemizin tanıtımının yapılması yanında festivalde ilçeye çok büyük miktarda sıcak para girişi oluyor. Sadece festival süresince değil bir yıl süren bir ekonomik getirisiyle tüm ilçe halkına yönelik ekonomik döngü meydana getiriyor. Bu yılki festivalimizin teması gastronomi olacak. İlçemize kazandırdığımız 2 yeni coğrafi işaret belgesi ürünümüz daha var. Bunlardan biri Çubuk vişnemiz, biri de Çubuk homaça yemeğimizdir. Türkiye Aşçılar Federasyonuyla birlikte bir çalışmamız olacak. Festivalde büyük bir mutfak kurarak burada canlı etkinliklerimiz olacak. Gençlerimize yönelik interaktif çadır kuracağız. Sizlerden gelecek yeni fikirlerle de çalışmalarımızı genişleteceğiz.”

Festivalin, turşuculuk sektörünün her geçen gün büyümesini sağladığını aktaran Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli ise “Festival sayesinde elimizdeki turşular kısa sürede tükeniyor. Bizim için yapılan bir festival. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” diye konuştu.