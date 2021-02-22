15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi kar ve buzla mücadele ekipleri, sürücüler ve yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için teyakkuza geçti. Merkez ve çevre ilçelerdeki ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde 7/24 esasına dayalı olarak toplam 676 araç ve bin 812 personel tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriyor.