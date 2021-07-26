15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunğu

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Koca, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" dedi.