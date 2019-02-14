Ana Sayfa Video Haber 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli paket alarmı 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şüpheli paket alarmı Video Haber 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli paket alarmı YazarEditör -14 Şubat 2019 20 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print 15 TEMMUZ Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_02/2019_02_14/2203440/istanbul-15_temmuz_sehitler_koprusunde_supheli_paket_alarmi_2.mp4 Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Dış Haberler Geri geri giden otomobil yaptı Kültür-Sanat Haberleri Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri dağıtıldı Video Haber Bu kuaför salonunda cep telefonu kullanmak yasakFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 5 ° C 5 ° 5 ° 94 % 3.1kmh 75 % Per 9 ° Cum 3 ° Cts 5 ° Paz 6 ° Pts 9 ° @sonsozgazete4.986 TakipçilerTakip Et